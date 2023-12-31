Шоу, концерты и программы на льду: где и как в Москве встретить Новый год

Праздничные программы продлятся на окружных площадках до 3 января. Посетить их также можно на аллее Космонавтов, на набережной Москвы-реки в парке «Печатники», детском ландшафтном парке в Южном Бутове, а также в районах Солнцево и Ново-Переделкино. Кроме того, новогодние мероприятия пройдут и в Троицке на Академической площади, поселении Московский на Центральной площади и в Зеленограде по адресу: Центральная площадь, дом 1. Здесь пройдут выступления популярных исполнителей, дискотеки, шоу и театрализованные представления.