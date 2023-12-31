Шоу, концерты и программы на льду: где и как в Москве встретить Новый год

Традиционно одними из главных площадок для проведения новогодних мероприятий станут парки культуры и отдыха. Гости смогут погрузиться в атмосферу волшебной зимней сказки, потанцевать под живую музыку в исполнении известных артистов и кавер-групп, а также принять участие в программах на льду.
В новогоднюю ночь гостей ждет увлекательная анимационная концертная программа на катках и сценах в 21 парке культуры и отдыха. Там выступят известные артисты и фигуристы, покажут световые шоу и театрализованные постановки. На экранах в парках и на катках в 23:30 можно будет увидеть традиционное новогоднее обращение Мэра Москвы Сергея Собянина, а в 23:50 — Президента России Владимира Путина.
Самая масштабная программа с участием звезд пройдет с 21:00 31 декабря до 03:00 1 января на шести площадках. С Новым годом гостей парков поздравят популярные артисты.
Так, в парке «Сокольники» на Фонтанной площади в 21:00 выступит группа «Моя Мишель», а в 01:00 — Тося Чайкина. Свои песни также исполнят группы Tritia, Luverance и другие. На катке «Лед» иммерсивный театр покажет постановку «Белый зонт», а коллектив The Best Show представит выступления профессиональных фигуристов и световое шоу.
Парк «Северное Тушино» поздравит москвичей с Новым годом и пригласит потанцевать под песни Антона Токарева. Певец выйдет на сцену в 02:15 и исполнит знакомые многим хиты. Кроме того, в праздничную ночь гостей ждет световое шоу Extravaganza Show, на сцене выступят кавер-группы Radio Kamerger, «Каверзные» и Whats Up band. Таке покажут интерактивный спектакль «Морозко».
Подарком для гостей Таганского парка станет выступление певца Вани Дмитриенко. Он появится на сцене в 01:00. Концертная программа будет насыщенной. Здесь в канун Нового года и после полуночи выступят творческие коллективы «Вольница», «Матрена-Арт», Selebra и другие артисты. Помимо этого, гостей парка на катке ждет анимационная программа, иммерсивное представление на льду и яркое шоу, которые покажут театры «Амиго» и «Алеко».
Сад «Эрмитаж» приглашает отпраздновать наступление 2024 года около сцены, где в 01:00 выступит популярная группа «Пицца». В программе вечера и новогодней ночи также световое шоу и музыкальные номера кавер-группы The First. Кроме того, гостей поздравят веселые персонажи театра «Аутентика». Насыщенной будет программа и на катке. Там можно будет увидеть Русский театр на льду и показательные шоу-номера фигуристов, а также принять участие в мастер-классах на коньках.
В парке «Красная Пресня» пройдет концертная программа, где выступит певица Ольга Серябкина. Послушать ее песни можно в 01:30 возле центральной сцены. А в течение вечера развлекать и дарить праздничное настроение юным и взрослым горожанам на сцене, а также на катке будут уличные театры «Люди», «Феникс», фигуристы из театра на льду Color Ice и другие артисты.
Посетителей новогоднего мероприятия в парке «Кузьминки» порадует выступление певицы Ирины Дубцовой, которая исполнит свои хиты и новые композиции. Она появится на сцене парка в 01:00. Помимо этого, в концертной программе примут участие артисты барабанного шоу Crush, экстрим-шоу Urbans, кавер-группы Impress, Brass Band, «Приключения Электроников» и другие.
Ярко провести новогоднюю ночь можно будет и на 12 окружных площадках, в числе которых Измайловский парк, парк «Ходынское поле», ландшафтный парк «Митино», музей-заповедник «Царицыно» и другие. Праздничные мероприятия начнутся 31 декабря в 17:00. Здесь выступят известные артисты. Например, в музее-заповеднике «Царицыно» на сцену выйдут Зара, Марк Тишман, Таисия Повалий, Chebanov, DJ Lem и другие певцы и музыканты. А в ландшафтном парке «Митино» гости увидят огненное шоу, а в концертной программе — выступления Московского казачьего хора, Звонкого, Натальи Подольской и других артистов.
Праздничные программы продлятся на окружных площадках до 3 января. Посетить их также можно на аллее Космонавтов, на набережной Москвы-реки в парке «Печатники», детском ландшафтном парке в Южном Бутове, а также в районах Солнцево и Ново-Переделкино. Кроме того, новогодние мероприятия пройдут и в Троицке на Академической площади, поселении Московский на Центральной площади и в Зеленограде по адресу: Центральная площадь, дом 1. Здесь пройдут выступления популярных исполнителей, дискотеки, шоу и театрализованные представления.
В 21:00 начнется яркая праздничная новогодняя программа с участием кавер-групп и танцевальных коллективов, а также интерактивными представлениями и шоу в Бабушкинском, Гончаровском, Перовском, Лианозовском парках, саду имени Н. Э. Баумана, усадьбе Воронцово, парках «Фили», «Ангарские пруды», «Дубки», имени Юрия Лужкова, 50-летия Октября и Парке Горького. На всех площадках гостей ждут до 03:00 1 января.
Новогодние программы в Парке Горького, а также в парках 50-летия Октября и «Дубки» пройдут на катках. В парках «Северное Тушино», «Кузьминки», имени Юрия Лужкова и Лианозовском парке концерты и другие праздничные мероприятия организуют на центральных сценах. На остальных площадках отметить наступление 2024 года можно будет как на коньках, так и без них.
В новогоднюю ночь последний сеанс работы катков с искусственным льдом — с 21:00 31 декабря до 03:00 1 января — будет специальным. Эти катки расположены в парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Фили», «Ангарские пруды», «Ходынское поле», «Дубки» и 50-летия Октября, в Таганском, Бабушкинском, Гончаровском, Перовском, Измайловском парках, в саду «Эрмитаж» и саду имени Н. Э. Баумана, усадьбе Воронцово, Парке Горького и ландшафтном парке «Митино». При необходимости на ледовых площадках организуют технический перерыв. Для посещения некоторых катков требуется входной билет, оформить его можно на сайте выбранного парка.
Выступления артистов и шоу-программы в парках Москвы
На сцене Бабушкинского парка выступят музыкальные коллективы Vkuss, «Эффект бабочки» и «Песняры», а также покажут интерактивный спектакль «Баба-яга украла Новый год». На катке посетителей ждет анимационная программа, световое шоу Chokolata, ледовое шоу и живая музыка.
В Гончаровском парке на сцене покажут интерактивный спектакль «Новогоднее приключение гномов», пройдут выступления Юрия Заплавнова, Анны Агапитовой, Алексея Летина и других артистов. На катке гости увидят анимационную программу театра «Прорыв», ледовое шоу «Снег», а также выступление фигуристов Георгия Трубкина и Анеты Коцюбинской.
На сцене в Перовском парке выступят Павел Соколов, Иван Орлов, Валентин Суходолец, Дарья Котова, ансамбль «Модерн» и другие. На катке покажут ледовые шоу «Дракон» и «Лапландия», а также пройдет программа «Эскизы в пространстве».
В саду имени Н. Э. Баумана пройдут представления иммерсивного уличного театра Happy People, выступления кавер-дуэтов «Фреш» и «Юг», а также певца Александра Асташенка. А на катке гостей ждет анимационная программа театра Pololo и ледовое шоу Color Ice.
В усадьбе Воронцово на сцене посетители смогут увидеть иммерсивный спектакль «Белый лес», анимационное и световое шоу, выступления Павла Соколова, кавер-групп «Пятеро» и Marshmallows. На катке пройдет ледовое шоу театра на льду театра под руководством Кристины Порываевой, а также мастер-классы профессиональных фигуристов и анимационные программы.
На сцене парка «Фили» выступят группы «Стрелки», «Плохие привычки», Marshmallows, «Тереха» и «Панферов-бэнд». Кроме того, здесь покажут номера ансамбля «Модерн» и спектакль «Хитрюндия Великолепная, или День рождения Деда Мороза» театрального коллектива «Охочие комедианты». На катке гостей ждут мастер-классы по фигурному катанию театра под управлением Кристины Порываевой, а также световое и ледовое шоу.
В парке «Ангарские пруды» на сцене выступят Никита Борисов, Юрий Заплавнов и Алексей Летин, а также покажут анимационный спектакль «Зимняя сказка». На катке посетители смогут принять участие в анимационной программе театра «Прорыв», увидеть световое шоу, показы иммерсивного театра, программу фигуристов и ледовое шоу «Снег».
В парке 50-летия Октября мероприятия пройдут на катке. Для гостей здесь подготовили ледовое и световое шоу театра на льду Color Ice, а также концертные номера ансамбля «Тень-потетень» и кавер-группы «ШоуROOM».
На катке в Парке Горького пройдут анимационные и интерактивные программы «Снеговики и птицы», «Ангелы Ло» и «Сказка сказок», а также выступление и автограф-сессия фигуриста Ильи Авербуха и показ отрывков из ледового шоу «Щелкунчик и Мышиный король».
Парк «Ходынское поле» тоже приглашает на каток. Здесь гостей порадуют анимационной программой и световым шоу уличных театров «Альгамбра» и Pololo, а также мастер-классами и шоу театра на льду Color Ice.
На катке в парке «Дубки» посетителей ждут анимационные программы артистов театра «Прорыв», ледовое шоу «Снег», а также показательные выступления фигуристов Никиты Иванова и Кристины Яттары.
В Измайловском парке на катке пройдут конкурсы, интерактивная программа, дискотека с диджеем на катке, выступят фигуристы.
В ландшафтном парке «Митино» Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с Новым годом на катке. Кроме того, здесь же пройдет иммерсивное шоу «Огненный дракон» и ледовое шоу, а также выступления фигуристов и музыкальных коллективов Drum_Dress, Firmabrassbend и Lets Play.
На сцене парка имени Юрия Лужкова гости смогут увидеть концертную программу кавер-групп Golden Voices, «Так бывает», «Припевочки», Remake и других артистов, а также шоу роботов «Люминоиды».
В Лианозовском парке на сцене для гостей выступят артисты Михаил Евтюхов, Татьяна Звездина, Юрий Заплавнов, Анна Агапитова и группа Yellow Stone. Помимо этого, здесь покажут анимационный спектакль «Зимние потешки».
Список артистов и запланированное время выступлений могут измениться. Также в случае неблагоприятных погодных условий могут быть скорректированы график работы и программа на катках.