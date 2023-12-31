Как в 2024 году изменится мобильное приложение «Транспорт Краснодара онлайн»

С его помощью в режиме реального времени можно отследить наличие, движение транспорта на линии, узнать прогноз прибытия, найти ближайшую остановку и выбрать определённый маршрут движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
В 2024 году планируют добавить функцию поиска альтернативных маршрутов с учётом дорожной ситуации и пересадок. Также для удобства пассажиров в приложение внесут справочную информацию о расписаниях движения и тарифах маршрутов регулярных перевозок, реквизитах предприятий-перевозчиков.
Приложение пользуется спросом, поэтому его функции будем расширять. Например, будет добавлена возможность регистрации обращений пассажиров. Краснодарцы в онлайн-режиме смогут оставить сообщения о работе транспорта, светофоров, состоянии дорог и остановок с прикреплением фото и видео. Таким образом, помогут нам оперативно выявлять сбои или недочёты.
Кроме того, в планах следующего года — разместить QR-коды на остановочных пунктах и в салонах транспорта. С их помощью можно будет узнать о приближении нужного автобуса, трамвая или троллейбуса и о временном изменении схем движения.
Как «умные светофоры» сокращают пробки — рассказал мэр Краснодара.
Евгений Наумов сообщил о внедрении в городе ИТС.