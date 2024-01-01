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Более 10 см осадков выпало в Нижнем Новгороде

Ожидается выпадение еще 6−8 см.
Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 53% 758 мм рт. ст. +8°

Более 10 см осадков выпало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает мэр Нижнего Новгорода в своем Telegram-канале.

Такое количество осадков выпало в Нижнем Новгороде за 8 часов. До конца дня и завтра ожидается еще около 6−8 см.

«Наши дорожники уже сделали по 4−5 циклов обработки и прометания дорог. И в таком режиме будут работать и дальше», — написал Шалабаев.

Особое внимание при уборке снега будет уделено общественным пространствам.

«Дорожники и коммунальщики стараются сделать так, чтобы даже в снег, нижегородцам было удобно встреть Новый год», — отмерил мэр.