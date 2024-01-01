ГИБДД назвала самые аварийные улицы Екатеринбурга

Ранее URA.RU писало, что автоинспекторы проведут в усиленном режиме рейды в новогодние праздники на улицах Екатеринбурга. В ведомстве призвали екатеринбуржцев отказаться от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и предостеречь от этого своих близких.