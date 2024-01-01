В Воронежской области отменены праздничные мероприятия

Отменены торжественное открытие новогодней елки в центре Воронежа, праздничный концерт, развлекательные программы по всей области.
«Уверен, наши жители отнесутся к такому решению с пониманием», — написал воронежский губернатор Александр Гусев.
Горожане организовали народный мемориал в знак солидарности с Белгородом: они несут цветы, свечи и детские игрушки к скульптуре «Детям войны» в центре Воронежа.
Напомним, 30 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода. По последним данным, погибли 24 человека — среди них есть дети. Ранены 108 человек, 25 находятся в тяжелом состоянии.
Повреждены десятки домов и автомобилей, сотни квартир, социальные объекты.
В воскресенье в Белгороде также объявлялась ракетная тревога. Спустя полчаса она была отменена.