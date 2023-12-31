Итоги 2023 года для Узбекистана — что это было?

Аномальные морозы и отсутствие всего
Январь 2023 года выдался морозным, и начало года ознаменовало собой новые проблемы, которые свалились на голову жителей Узбекистана.
Аномальные морозы до −20° стали неожиданностью не только для тех, кто не купил зимние куртки, но и для работников государственных служб. Страна оказалась неготовой к настоящей зиме, из-за чего многие жители испытали суровость холодов с перебоями газа, отопления и электричества, а то и вовсе без них.
Панельные дома и отопительная система из-за теплого климата Узбекистана не были рассчитаны на подобные заморозки, из-за чего мы сталкиваемся с неустойчивыми к морозу трубами и радиаторами. С целью предотвращения взрывов по причине повышенного давления нагрузку пришлось снизить, из-за чего дома перестали отапливаться должным образом. Вследствие этого многие семьи по всей республике воспользовались электрообогревателями, что также привело к большой нагрузке, но теперь уже на электрическую систему, которая тоже не была на это рассчитана.
Та же участь постигла и систему газоснабжения, ведь греться как-то нужно, но газа на всех жителей не хватает, из-за чего происходят периодические отключения всех доступных энергосистем — электричества, газа и отопления.
Позже были приняты решения приостановить работу некоторых производственных предприятий, дабы хоть немного стабилизировать ситуацию. Многие жители остались недовольны подобным положением дел и потребовали незамедлительных действий, потому как греться уже становилось нечем, а морозы будто и не планировали утихать.
В ход пошло все, жителям оставалось только кутаться в теплую одежду, чтобы как-то согреться в это не простое для страны время.
Ответственность за последствия
После 4 лет работы на посту хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев был снят с занимаемой должности в связи с недостатками, допущенными в процессе обеспечения населения энергоресурсами во время аномальных морозов.
Помимо хокима Ташкента, от занимаемых должностей также были освобождены заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев и председатель правления АО «Иссиклик электр станциялари» Фарход Абдурахманов.
Руководители администраций Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Учтепинского районов также были сняты с должностей и понижены до исполняющих обязанности хокимов.
Пожары на границе Узбекистана и Афганистана
Внезапно в интернете распространилась информация о крупном пожаре в районе реки Амударьи. Видео и кадры от очевидцев распространились по всему интернету, что стало причиной расползания различных тревожных слухов и догадок. Но ответ на вопросы оказался куда прозаичнее.
После общественного резонанса и реакции в хокимияте Сурхандарьинской области изучили обстоятельства произошедшего и сообщили, что на небольших островах на реке Амударье, расположенных в нейтральной зоне на границе Узбекистана и Афганистана, выжигались тростниковые заросли, на которых могли размножаться вредные насекомые.
Данное мероприятие было направлено на предотвращение размножения вредных насекомых и распространения инфекционных заболеваний и проводилось по плану на основании разрешения властей и взаимного согласия ответственных органов обоих государств.
Катаклизмы
Начиная с февраля на Землю обрушились неприятности в виде природных катастроф. Разрушительные землетрясения принесли горе и унесли сотни жизней в Турции и Сирии.
Узбекистан мгновенно отреагировал на эти события, и практически вся республика объединилась, чтобы помочь пострадавшим и выжившим после злополучных событий.
Узбекистан в помощь пострадавшим отправил гуманитарную помощь и спасателей МЧС для операций по вызволению людей из-под завалов. Это было поистине трагическое событие, объединившее тысячи людей по всему миру.
Среди населения начинается паника, из-за недавних событий в Турции стали распространяться ложные слухи о возможных новых толчках, и даже «расписание», в какие дни наиболее сильная вероятность новых толчков. В МЧС опровергли недостоверную информацию и посоветовали доверять только проверенным источникам.
Строительство города Новый Ташкент
В марте 2023 года стало известно о начале строительства города Новый Ташкент. Согласно проекту Генплана, город хотят возвести между реками Чирчик и Карасу до 2045 года. Площадь города — 20 тысяч гектаров, рассчитан он будет на 500 тысяч человек. Для реализации проекта отобрано 19,72 тыс. га в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области.
К разработке генерального плана Нового Ташкента были привлечены иностранные компании Foster and Partners (Великобритания), OMA (Нидерланды) и Meinhardt Group (Сингапур).
Закон на стороне жертв домашнего насилия
6 апреля Сенат одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей».
11 апреля президент Шавкат Мирзиёев подписал закон по обеспечению защиты женщин и несовершеннолетних от насилия, об этом сообщила заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева.
Теперь законом ужесточаются наказания за ряд преступлений, в том числе понуждение женщин к совершению аборта, вступление в половую связь с несовершеннолетними и распространение порнографических материалов с их участием.
«Мы меняем социальные нормы, мы меняем себя как общество. Мы все обязаны обеспечить защиту для самых уязвимых, чтобы обеспечить социальную безопасность государства», — прокомментировала Саида Мирзиёева.
Референдум о введении поправок в Конституцию Узбекистана.10 марта стало известно о том, что в Узбекистане планируется проведение референдума по поводу введения поправок в Конституцию. 30 апреля референдум был проведен с положительным результатом — 90,21% участников проголосовали за введение поправок. .Среди поправок были перечислены такие пункты, как:
- Узбекистан, помимо суверенного и демократического, также приобретет статус правового, социального и светского государства.
- Отныне запрещается отказывать женщинам в приеме на работу, увольнять с работы и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
- Судимость члена семьи больше не влияет на репутацию его родственников.
Если все сомнения в виновности исчерпаны, возможности их устранить должны разрешаться в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Также в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого должны разрешаться сомнения, возникающие при применении закона и многие-многие другие поправки.
Закон вступил в силу 1 мая 2023 года.
Досрочные президентские выборы
Позже было объявлено о проведении досрочных президентских выборов, которые прошли с 28 июня по 5 июля 2023 года.
Во вторник, 11 июля, на заседании Центральной избирательной комиссии было принято постановление об избрании Шавката Мирзиёева на должность президента Узбекистана, который победил с решительным отрывом и набрал 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах.
На выборах другие кандидаты набрали:
- Робахон Махмудова, кандидат от Социал-демократической партии (СДПУ) «Адолат» — 4,43%;
- Абдушукур Хамзаев, кандидат от Экологической партии Узбекистана — 3,74%;
- Улугбек Иноятов, кандидат от Народно-демократической партии НДПУ — 4,02%.
Всего на выборах проголосовали более 15,6 миллиона граждан из включенных в списки избирателей, которые составляют почти 80%.
Взрыв в Сергелийском районе.
Вскоре после инцидента на место происшествия были направлены 16 пожарно-спасательных бригад, так как разразившийся пожар требовал немедленного вмешательства.
Согласно информации пресс-службы МВД, взрыв произошел на складе компании «Интер Логистик», часть которого использовал Таможенный комитет.
По официальным данным, вследствие инцидента пострадали 163 человека, погиб 1 человек, повреждено 1 370 квартир, 246 частных домов, а также школа и детский сад.
Такое разрушительное воздействие вызвало общественную тревогу и потребовало принятия срочных мер для возмещения ущерба, который составил 14,5 млрд сумов. Затраты на себя взяло государство, однако было заявлено, что данную сумму будут обязаны компенсировать виновники происшествия.
По данному факту взрыва было возбуждено уголовное дело и создана специальная разведывательная комиссия для его расследования.
Массовое отравление детей
20 сентября в Узбекистане стартовала программа йодизации детей под названием «Ёркин миллат» («Яркое поколение»), по которой осуществлялось обеспечение препаратами йода детей от 3 до 15 лет в детских садах и школах бесплатно.
Препарат «Антиструмин», который был выбран Министерством здравоохранения, практически сразу был доставлен в учебные заведения.
С 22 сентября Минздрав ввел запрет на использование этих таблеток до завершения расследования. По факту инцидента было проведено расследование и возбуждено уголовное дело.
Открытие первого в Узбекистане небоскрёба
В ноябре 2023 года в Ташкенте завершилось строительство первого в Узбекистане небоскрёба высотой в 267 метров. Комплекс задуман как отдельная экосистема, которая объединяет премиальные квартиры, офисы и 33 общественных пространства: магазины, рестораны, детские площадки, зимний сад, зоны для отдыха и занятий спортом.
Дополнения в Административный Кодекс Республики Узбекистан
Президент подписал закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности. Согласно поправкам, теперь незаконными стали следующие действия:
- Совершение религиозного обряда бракосочетания между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста — карается штрафом от 15 до 30 МРЗП (минимальный размер заработной платы) — от 4 950 000 до 9 900 000 сумов.
- Пропаганда совместного проживания с двумя и более женами, распространение взглядов, идей или призывов на этот счет, а также поощрение такого поведения предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 15 до 30 МРЗП (от 4 950 000 до 9 900 000 сумов) или административный арест на срок до 15 суток.
- Нахождение в общественных местах с закрытым лицом до степени, не позволяющей установить личность, влечет за собой штраф в размере от 10 до 15 МРЗП (от 3 300 000 до 4 950 000 сумов).
- Пропаганда дискриминации по признаку пола, в том числе открытое отрицание равных прав женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов к такому контенту, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий — наказывается наложением штрафа от 10 до 20 МРЗП (от 3 300 000 до 6 600 000 сумов).
Задержание криминальных авторитетов
В начале декабря в Ташкенте стартовали масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
Немного позже стали известны результаты данных рейдов — громкие «авторитетные» имена преступников оказались в списках арестованных.
Среди прочих были задержаны:
- Бахтиёр Кудратуллаев, известный как «Бахти Ташкентский», подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 165 (Вымогательство в крупном размере) и частью 2 статьи 276 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана;
- Салим Абдувалиев, известный как «Салимбай» и «Салимбойвачча», занимающий пост заместителя главы Национального олимпийского комитета, на которого завели уголовное дело по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса РУз (Незаконное хранение огнестрельного оружия);
- Саидазиз Сайдалиев, известный как «Саидазиз Медгородок», обвиняемый по статье 165 Уголовного кодекса РУз (Вымогательство). Известно, что он с несколькими сообщниками вымогал деньги посредством угроз и хулиганства;
- Ходжаев Аббосхон Ахмадович. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РУз (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Давка на концерте Jah Khalib
Из-за огромной очереди толпа людей не смогла попасть на концерт певца Jah Khalib. Во время прохода посетителей в фан-зону образовалась давка, которая, как оказалось, была спровоцирована большим количеством людей, купивших поддельные билеты у перекупщиков и на посторонних сайтах.
.Было выявлено более 500 поддельных билетов, с помощью которых хотели заработать множество спекулянтов и перекупщиков. К примеру, один из билетов был просканирован более 115 раз.
Позже перекупщики стали подстрекать людей к беспорядкам, за что в результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны 35 человек.
В Национальной гвардии опровергли сообщения о случаях смерти граждан на концерте.
Неосторожное высказывание Захара Прилепина
Член центрального совета политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин предложил присоединить территории бывшего СССР к России и обучить их жителей русскому языку, приведя в пример Узбекистан.
Советник министра экологии Расул Кушербаев отреагировал на данное заявление в своем Telegram-канале.
На слова Прилепина также отреагировал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Иномжон Кудратов.
«Наши сердца потряс Захар Прилепин. В произведении “Кабус-наме” есть поговорка: “Друг без ума хуже врага с интеллектом”. Этот “друг” выразил намерение содействовать миру в нашей стране в то время, когда во многих странах неспокойно, когда обостряются кровавые конфликты, в результате которых страдает мирное население, люди остаются без крова и без защиты. Господин Прилепин, прочтите это внимательно! Узбекистан — независимое, суверенное государство. Никто не имеет права вторгаться в него, судить о нем, учить иностранному языку, а мнения, озвученные с такой наглостью, не соответствуют ни международному праву, ни здравому смыслу. С другой стороны, пропаганда войны является преступлением», — сказал депутат.
Также за этим последовало приглашение посла РФ в МИД Узбекистана для разъяснения ситуации. Минобороны РУз заявило, что Узбекистан имеет достаточные вооруженные силы для обеспечения своей безопасности.
А МИД России официально заявило, что мнение Прилепина даже отдаленно не отражает официальной позиции РФ.
Заключение
Этот год был полон самых разнообразных событий, радостных и грустных, приятных и не очень. Но одна вещь осталась такой же, как и была. Мы — народ Узбекистана — всегда остаемся стойкими ко всем неприятностям и находим выход из любой, даже самой сложной ситуации.
От имени редакции UzNews хотим поздравить вас с наступающим 2024 годом и пожелать только хороших новостей. Увидимся в следующем году!