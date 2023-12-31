Итоги 2023 года для Узбекистана — что это было?

«Наши сердца потряс Захар Прилепин. В произведении “Кабус-наме” есть поговорка: “Друг без ума хуже врага с интеллектом”. Этот “друг” выразил намерение содействовать миру в нашей стране в то время, когда во многих странах неспокойно, когда обостряются кровавые конфликты, в результате которых страдает мирное население, люди остаются без крова и без защиты. Господин Прилепин, прочтите это внимательно! Узбекистан — независимое, суверенное государство. Никто не имеет права вторгаться в него, судить о нем, учить иностранному языку, а мнения, озвученные с такой наглостью, не соответствуют ни международному праву, ни здравому смыслу. С другой стороны, пропаганда войны является преступлением», — сказал депутат.