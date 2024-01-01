Хоценко и Артёмов поздравили омичей с Новым годом

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов пожелали омичам исполнения надежд и успехов в начинаниях.
«Поздравляем вас с праздником, дорогие друзья! Пусть на душе у вас будет тепло и радостно! Желаем вам счастья, благополучия и достатка, успехов во всех начинаниях и исполнения ваших надежд! С Новым годом!» — говорится в поздравлении Хоценко и Артемова.
Они также отметили, то регион продолжает реализацию президентских инициатив и национальных проектов.