Хоценко и Артёмов поздравили омичей с Новым годом

«Поздравляем вас с праздником, дорогие друзья! Пусть на душе у вас будет тепло и радостно! Желаем вам счастья, благополучия и достатка, успехов во всех начинаниях и исполнения ваших надежд! С Новым годом!» — говорится в поздравлении Хоценко и Артемова.