В Астане и 14 областях объявлено штормовое предупреждение

По-прежнему по всей территории РК под влиянием Атланического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-востоке страны без осадков. По РК прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью«.РГП “Казгидромет’Штормовое предупреждение.