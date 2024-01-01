Глава Башкирии порекомендовал книгу для чтения в каникулы

Глава Башкирии Радий Хабиров порекомендовал для чтения в каникулы одну из своих самых любимых книг — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Он планирует передать ее в филиал проекта «Библиотека знаний» в Пятигорске. Своя "Библиотека знаний скоро должна открыться и в Уфе.
«В свое время я сделал в ней много закладок. Это очень умные изречения, очень умные мысли. Они действительно заставляют подумать о жизни, о себе и об окружающем мире. И их на самом деле много», — написал глава республики о любимой книге.
Он добавил, что ему особенно нравится фраза о том, что человек смертен «и вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер».
«Это значит ровно то, что нужно каждый день жить счастливо, достойно и каждый день дарить свою энергию, силу и любовь своим родным и близким. Жизнь такова», — подчеркнул глава региона.