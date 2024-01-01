На самолете рейса Махачкала-Пермь нашли кровь и вмятину

Вчера, 30 декабря, в пермском аэропорту Большое Савино при послеполетном осмотре «Сухого Суперджета», который выполнял рейс Махачкала-Пермь, обнаружили ряд повреждений:
— вмятина на обтекателе правого двигателя снизу глубиной 20 миллиметров;
— на обтекателе локатора слева засохшее кровяное пятно размером 80×25 сантиметров с нарушением лакокрасочного покрытия 30×9 миллиметров;
— на фюзеляже слева засохшее кровяное пятно 65×8 сантиметров с нарушением лакокрасочного покрытия заклепок;
— на фюзеляже снизу засохшее кровяное пятно 30×8 сантиметров без нарушения лакокрасочного покрытия.
Что стало причиной повреждений, не сообщается, однако пользователи соцсетей предполагают, что кровь и вмятины появились из-за птиц, которые могли врезаться в самолет.