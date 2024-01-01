В Самарской области в первый день нового года ожидается метель

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью и днем 1 января 2024 года местами по области сохранится усиление юго-западного и северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 15−18 м/с.