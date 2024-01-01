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В Самарской области в первый день нового года ожидается метель

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью и днем 1 января 2024 года местами по области сохранится усиление юго-западного и северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 15−18 м/с.
Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 53% 758 мм рт. ст. +8°

Из-за метели видимость будет плохой (500−1000 метров). В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Температура воздуха 1 января в Самарской области составит ночью и днем от 0 до ‑5 градусов.