В Самарской области в первый день нового года ожидается метель

Из-за метели видимость будет плохой (500−1000 метров). В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Температура воздуха 1 января в Самарской области составит ночью и днем от 0 до ‑5 градусов.
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Из-за метели видимость будет плохой (500−1000 метров). В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Температура воздуха 1 января в Самарской области составит ночью и днем от 0 до ‑5 градусов.