Главный полицейский Алматы обратился к горожанам

«Вы знаете, что главная задача казахстанской полиции — обеспечение законности, общественного порядка, безопасности граждан, а также установление доверительных отношений с обществом. Сотрудник полиции — гарант государственной безопасности и всегда на страже покоя граждан. Каждый из Вас вносит неоценимый вклад в правопорядок в городе и борьбу с преступностью. Мы гордимся нашими коллегами, с честью выполняющими свой долг перед Родиной», — отметил в своем выступлении Арыстангани Заппаров.