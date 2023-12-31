Дом культуры в Шымкенте переходит в собственность государства

Как пишет портал Otyrar, аким города Габит Сыздыкбеков провел соответствующие переговоры с председателем производственного кооператива. Отмечается, что в данное время уже переоформляются документы.
Уточняется, что земельный участок, на котором расположен дом культуры «Казыгурт», фундамент которого был заложен в 1988 году, составляет 1,7359 га, а площадь здания составляет 1130 кв. м.
«После присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения, был присоединен населенный пункт Тогус. Таким образом на территории города оказался дом культуры “Казыгурт”, находящийся в собственности производственного кооператива “Казыгурт”, — говорится в сообщении.
В здании на 350 мест располагается библиотека № 26 управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента.
Ранее депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек объявил, что плато «Ассы» в Алматинской области вернули в собственность государства.