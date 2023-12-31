Жителей Молдовы ожидает самая тёплая новогодняя ночь за последние 40 лет: Какая будет погода в первые дни 2024 года

Зима обманула растения, они почувствовали тепло и начинают распускаться. Так, на кустах сирени набухают почки. Ботаники говорят, что после наступления заморозков они отпадут, и само растение не пострадает. Так как зимы в Молдове обычно с плюсовой температурой, то и растения уже приспособились и даже готовы к внезапному похолоданию.