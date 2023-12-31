Белгидромет: после Нового года в Беларуси похолодает до −20°С

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Похолодание ожидается в Беларуси после Нового года, на юго-западе страны ночью 3 января прогнозируется до −20°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в понедельник 1 января ночью погоду в стране будет формировать область повышенного давления, а утром и днем скажется влияние фронтов, идущих с Западной Европы.
«Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, утром и днем на большей части территории осадки — снег, мокрый снег и дождь, на отдельных участках дорог гололедица», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что температура воздуха в течение суток составит от 0 до −6°С, ночью на северо-востоке при прояснениях — от −8 до −11°С, днем на юге и юго-западе — от +1 до +5°С.
Во вторник 2 января на большей части территории страны сохранится влияние фронтального раздела, в то же время в Беларусь продолжат поступать холодные массы воздуха с севера. Опять прогнозируются осадки — сильный снег, местами мокрый. Температура будет находиться в пределах от −5 до −12°С, на северо-востоке — до −15°С, на юге и юго-западе — от −4 до +1°С.
Согласно долгосрочным прогнозам, ночью в среду 3 января температура на юго-западе Беларуси может опуститься до −20°С.