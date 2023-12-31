Белгидромет: после Нового года в Беларуси похолодает до −20°С

Во вторник 2 января на большей части территории страны сохранится влияние фронтального раздела, в то же время в Беларусь продолжат поступать холодные массы воздуха с севера. Опять прогнозируются осадки — сильный снег, местами мокрый. Температура будет находиться в пределах от −5 до −12°С, на северо-востоке — до −15°С, на юге и юго-западе — от −4 до +1°С.