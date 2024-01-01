Михаил Боярский под овации впервые вышел на сцену после перенесенного инфаркта

Улучшившееся самочувствие и стабильное состояние здоровья главы театральной династии Боярских, заставляет только радоваться. Потому что совсем недавно актер перенес инфаркт и дважды оказывался прикованным к больничной кровати. Однако после многочисленных врачебных манипуляций, проверок и анализов, артист более чем активен и бодр: он вышел на сцену, сделал поклон перед полным зрительским залом и начал играть на фортепьяно.