Михаил Боярский под овации впервые вышел на сцену после перенесенного инфаркта

По-настоящему чудесное возвращение актера театра и кино, певца и музыканта, а также главного Д'Артаньяна всего Советского Союза и России на сцену случилось под Новый год. Народный артист РСФСР Михаил Боярский порадовал своих зрителей и слушателей выходом на площадку театра имени Ленсовета в спектакле «В этом милом старом доме», состоявшегося 31 декабря. Публика встречала артиста исключительно громкими и бурными овациями. Кадры с первого после перенесенного инфаркта выступления появились в социальных сетях.
— Спектакль, назначенный на последний декабрьский день в театре имени Ленсовета, состоится. Михаил Сергеевич выйдет на сцену, здоровье позволяет, — ранее в беседе с корреспондентом spb.kp.ru заявила супруга артиста Лариса Луппиан.
Улучшившееся самочувствие и стабильное состояние здоровья главы театральной династии Боярских, заставляет только радоваться. Потому что совсем недавно актер перенес инфаркт и дважды оказывался прикованным к больничной кровати. Однако после многочисленных врачебных манипуляций, проверок и анализов, артист более чем активен и бодр: он вышел на сцену, сделал поклон перед полным зрительским залом и начал играть на фортепьяно.