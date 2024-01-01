После Нового года мороз −16 градусов ударит в Воронежской области

На праздничной неделе в Воронежской области, как во всем Центральном Федеральном округе, ожидается резкое похолодание. Аномальное похолодание опустится на Центральный федеральный округ сразу после Нового года. Прогноз дали в Гидрометцентре региона 31 декабря.
И первый день 2024-го, и второй воронежцы переживут с мокрым снегом, грязью под ногами и от 0 до −2 на столбике термометра. А вот со вторника на среду город и область накроют суровые для Черноземья морозы.
Местами до −16 градусов обещают в Воронеже и ночью, и днем в среду, 3 января. И также ожидайте умеренных снегопадов. Декабрьских коллапсов метеорологи не прогнозируют.