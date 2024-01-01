В 4 дня новогодних праздников в Башкирии ограничат продажу алкоголя

В Башкирии на новогодние праздники в 2024 году на четыре дня ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.
На территории региона будет действовать запрет на продажу в магазинах 3, 4 и 5 января с 17:00 и до 10 часов утра. То есть 3 января, например, купить спиртное можно будет с 10 утра и до 17:00. 6 января также вводится запрет на продажу алкоголя после 17:00 и до 23:00.
В Минторговли республики напомнили, что ограничения коснутся лишь магазинов. В барах, кафе и ресторанах спиртное можно будет купить как обычно.