Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом

Сегодня я хочу сказать вам, дорогие мои, искреннее спасибо за ваше мужество, трудолюбие и поддержку. Мы с вами работаем как одна большая команда. Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы. Он уже стучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия. Пусть в наступающем году в ваши дома придет благополучие и достаток. Пусть вас радуют дети и внуки. Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди. С праздником, дорогие москвичи! С новым, 2024 годом!