Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом

Сергей Собянин: Добрый вечер! С наступающим Новым годом, дорогие друзья!
Надеюсь, что вы уже собрались за праздничным столом в кругу друзей и близких. И, как положено по давней традиции, вначале мы провожаем уходящий год. В нем было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России, за судьбу наших защитников в зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством Президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось. Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее. И можно сказать, что, несмотря на все треволнения, уходящий год был успешным.
Сегодня я хочу сказать вам, дорогие мои, искреннее спасибо за ваше мужество, трудолюбие и поддержку. Мы с вами работаем как одна большая команда. Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы. Он уже стучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия. Пусть в наступающем году в ваши дома придет благополучие и достаток. Пусть вас радуют дети и внуки. Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди. С праздником, дорогие москвичи! С новым, 2024 годом!