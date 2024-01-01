Новогодние каникулы в Воронеже: бесплатные мультики, концерты и елка в «Червленом яру»

В связи с трагическими событиями в Белгороде в Воронеже отменили праздничные мероприятия на площади Ленина, но воронежцы могут просто погулять в новых декорациях зимнего праздника на каникулах: здесь главная елка города стоит в окружении светового шатра из 10 тысяч лампочек, расписные Дед Мороз и Снегурочка ждут на фотосессию, детвора может покататься на карусели и качелях и съехать с горки.