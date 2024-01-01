Новогодние каникулы в Воронеже: бесплатные мультики, концерты и елка в «Червленом яру»

ГЛАВНАЯ ЕЛКА ВОРОНЕЖА.
В связи с трагическими событиями в Белгороде в Воронеже отменили праздничные мероприятия на площади Ленина, но воронежцы могут просто погулять в новых декорациях зимнего праздника на каникулах: здесь главная елка города стоит в окружении светового шатра из 10 тысяч лампочек, расписные Дед Мороз и Снегурочка ждут на фотосессию, детвора может покататься на карусели и качелях и съехать с горки.
БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ В БИБЛИОТЕКЕ.
5 января в библиотеке имени Никитина пройдет бесплатный концерт «Песни зимы». В новогодней программе гитарист Владимир Сапанюк сыграет авторские песни «Рождество», «Новогодняя виртуальная», «Воспоминания о Новом годе», «Белый снег». Прозвучат также стихи «Январское серебристое», «Зимнее вечернее» и другие. Арт-студия «Акколада» представит шуточную постановку «Капустник». В концерте также в исполнении Любови Марковой и Павла Манжоса прозвучат песни «Рождество», «В лунном сиянии», «Снег летит», «Белая метелица», а также авторские песни «Некоронованный король» и «Зимний романс». Концерт состоится 5 января в 12.00 на первом этаже в комнате № 104. 6+
БЕСПЛАТНЫЕ КИНОСЕАНСЫ.
С 1 по 7 января в культурных учреждениях районов Воронежской области пройдут бесплатные кинопоказы. Детям и их родителям покажут мультфильмы на все вкусы. В программе кинопоказов — мультики в «Снежная королева» и «Снежная королева. Разморозка» анимационной студии «Воронеж», а также старые добрые мультики о новогодних чудесах, сделанные в СССР.
ПРАЗДНИКИ В ЗАПОВЕДНИКАХ.
В Воронежском биосферном заповеднике со 2 января можно посетить Бобровый городок, музеи природы, пожаров и Василия Пескова, прогуляться по экотропам. 4 января в Музее природы заповедника пройдет новогодний квест и мастер-класс.
В музее-заповеднике «Дивногорье» со 2 января можно сходить на обзорные экскурсии в 11.00, 13.00 и 15.00. 4 января в гостинице пройдут мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол, росписи деревянных и глиняных украшений и лозоплетению. 5 января можно посетить гастрономический фестиваль «Была бы рыба, а ухи наварим», а также два мастер-класса. 6 января запланирован киновечер с просмотром и обсуждением фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки».
7 января в зоопитомнике «Червленый яр» пройдет бесплатная новогодняя елка «В зимнем сказочном лесу». В программе на лесной поляне — танцевально-развлекательный интерактив, хороводы, игры, пляски со сказочными персонажами. Начало в 14.00. 0+
ЗИМНЯЯ «КАШТАНКА» В «ПРОГРЕССЕ».
В арт-центре «Прогресс» режиссер Михаил Бычков поставил зимнее путешествие по снежному городу, в котором потерялась и заново нашла свое счастье молодая рыжая собака, очень похожая мордой на лисицу. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, рассказ Чехова «Каштанка» воплощен в камерном белом зале в цирковой манере с применением приемов игрового театра, кукол, теней. 2, 3, 4 января в 13.00 и 15.30, 5, 6, 7, 8 января в 12.00, 7+
КВАРТИРНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В КУКОЛЬНОМ.
Воронежский театр кукол продолжает «елки» для взрослых — «вечерники». А точнее — квартирники. В театре обещают скучным взрослым вернуть веру в чудо и зарядить самым настоящим новогодним настроением. Чтобы мы не думали только о тратах, подготовке, генеральной уборке. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, взрослых ждет лимонад, мандарины и конфеты, елка и мишура и кукольный музыкальный спектакль с известными песнями, которые поют на Новый год.
Праздничные квартирники «За новогодним настроением» пройдут в фойе первого этажа у аквариума 5, 6, 7 января в 19.00 (16+).