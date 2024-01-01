Что можно и нельзя делать в день Ильи Муромца 1 января, когда узнают погоду на июнь

Православная церковь 1 января вспоминает святого Илью Печерского, который стал прототипом былинного Ильи Муромца. В народе отмечают день Ильи Муромца. По погоде 1 января узнавали, каким окажется июнь 2024 года.
Народные приметы на 1 января
Сильный мороз и снег говорит про урожай хлеба. В том случае, если теплая погода и нет снега, то будет неурожай. По погоде 1 января судили, какой она будет в первый месяц лета, в июне. Ветер указывал на богатый урожай орехов.
Что нельзя делать 1 января.
Нельзя выносить мусор. Это грозит проблемами. Кроме того, не следует занимать деньги, так как весь год пройдет в долгах. Запрещено 1 января заниматься рукоделием. А еще в день Ильи Муромца не пришивали пуговиц. Согласно приметам, можно привлечь старые проблемы в жизнь.
Что можно делать 1 января
По традиции, рекомендуется за день сменить несколько нарядов, чтобы год был насыщенным на хорошие события. Тем, кто связан с торговлей, следует первому клиенту сделать скидку. Согласно приметам, тогда и торговля будет удачной на протяжении года.