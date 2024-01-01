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Погода в Крыму в первый день нового года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. В первый день Нового года в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Сейчас в Ричмонде: +11° 5 м/с 43% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

«В понедельник ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью −2…+3, на побережье до +7, днем +8…+13 градусов», — говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +10…+12.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью на побережье туман. Ветер ночью восточный 5−10 м/с, утром и днем юго-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.

В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +5…+7, днем составит +10…+12 градусов.

В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +2…+4, днем +9…+11 градусов.

В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью +2…+4, днем +9…+11 градусов.