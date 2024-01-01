Погода в Крыму в первый день нового года

«В понедельник ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью −2…+3, на побережье до +7, днем +8…+13 градусов», — говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +10…+12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью на побережье туман. Ветер ночью восточный 5−10 м/с, утром и днем юго-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +5…+7, днем составит +10…+12 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +2…+4, днем +9…+11 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью +2…+4, днем +9…+11 градусов.