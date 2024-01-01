Погода в Крыму в первый день нового года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. В первый день Нового года в Крыму благодаря области повышенного атмосферного давления без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.