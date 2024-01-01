Иркутская область окажет необходимую помощь пострадавшим от теракта жителям Белгорода

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что регион окажет всю необходимую помощь и поддержку жителям Белгорода, пострадавшим от атаки террористов. Напомним, что 30 декабря в Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ погибли 25 человек, 108 пострадали, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина Приангарья.
«Мы живём в большой стране, и когда в любой её точке происходит подобное — это настоящее горе. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Спасибо врачам, которые проводят сложнейшие операции, чтобы спасти пострадавших. Слова поддержки всем жителям Белгорода, всем, кто сейчас приводит город в порядок к Новому году, не смотря на опасность повторных прилетов. Ведь праздник должен состоятся. Террористы не украдут его у наших детей. Иркутская область окажет всю необходимую помощь и поддержку белгородцам. Иркутяне с вами, мы вместе!» — отметил Игорь Кобзев.
Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Работы по оценке ущерба продолжаются. Кроме того, по нескольким населенным пунктам в Белгородской области выпущены десятки артиллерийских и минометных снарядов, сброшены взрывные устройства.