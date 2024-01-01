Иркутская область окажет необходимую помощь пострадавшим от теракта жителям Белгорода

«Мы живём в большой стране, и когда в любой её точке происходит подобное — это настоящее горе. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Спасибо врачам, которые проводят сложнейшие операции, чтобы спасти пострадавших. Слова поддержки всем жителям Белгорода, всем, кто сейчас приводит город в порядок к Новому году, не смотря на опасность повторных прилетов. Ведь праздник должен состоятся. Террористы не украдут его у наших детей. Иркутская область окажет всю необходимую помощь и поддержку белгородцам. Иркутяне с вами, мы вместе!» — отметил Игорь Кобзев.