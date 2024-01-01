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Как огурчик: 2 гарантированных приема от «бодуна» после застолий на Новый год

Недаром говорят, что год начинается с Нового года. С его наступлением многие из нас решают нарушить привычный режим и позволить себе немного веселья.
Источник: Freepik

Иногда это веселье может закончиться небольшим похмельем, или, как его называют в народе, «бодуном». Но не волнуйтесь, есть два проверенных способа, как справиться с неприятным состоянием после новогоднего застолья.

1. Вода и регулярные перекусы:

Одним из самых эффективных способов борьбы с похмельем является употребление большого количества воды. Алкоголь может вызывать обезвоживание организма, и вода поможет восстановить баланс жидкости. Также важно есть легкие перекусы, такие как фрукты или бульон, чтобы восполнить уровень сахара в крови.

2. Активный отдых:

Прогулки на свежем воздухе могут помочь вам прийти в себя после ночи веселья. Физическая активность способствует улучшению кровообращения и уменьшению симптомов похмелья.

И помните, самый лучший способ избежать похмелья — это исключение употребления алкоголя и забота о своем здоровье. Наслаждайтесь новогодними праздниками с умом!

здоровье
праздники