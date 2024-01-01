Как огурчик: 2 гарантированных приема от «бодуна» после застолий на Новый год

Иногда это веселье может закончиться небольшим похмельем, или, как его называют в народе, «бодуном». Но не волнуйтесь, есть два проверенных способа, как справиться с неприятным состоянием после новогоднего застолья.
1. Вода и регулярные перекусы:
Одним из самых эффективных способов борьбы с похмельем является употребление большого количества воды. Алкоголь может вызывать обезвоживание организма, и вода поможет восстановить баланс жидкости. Также важно есть легкие перекусы, такие как фрукты или бульон, чтобы восполнить уровень сахара в крови.
2. Активный отдых:
Прогулки на свежем воздухе могут помочь вам прийти в себя после ночи веселья. Физическая активность способствует улучшению кровообращения и уменьшению симптомов похмелья.
И помните, самый лучший способ избежать похмелья — это исключение употребления алкоголя и забота о своем здоровье. Наслаждайтесь новогодними праздниками с умом!