Сыновья губернатора Хабаровского края протестировали ледяные горки и каток на площади Ленина

Губернатор с семьей 1 января отправился на прогулку по площади Ленина. Его сыновья Петр, Василий и Александр протестировали ледяные горки и каток, оценили снежную крепость и новогоднее убранство главной площади краевой столицы. Об этом Михаил Дегтярев рассказал в своем телеграм-канале.
Глава региона напомнил, что на главной площади развернулась ярмарка «АмурФест. Зима», где можно найти уникальные дальневосточные сувениры и поделки. Он, пользуясь случаем, отправил родителям в Москву открытку с видами реки Гур. Желающие могут присоединиться к акции #МыВместе и поддержать военнослужащих, участвующих в СВО.