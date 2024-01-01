Сыновья губернатора Хабаровского края протестировали ледяные горки и каток на площади Ленина

Глава региона напомнил, что на главной площади развернулась ярмарка «АмурФест. Зима», где можно найти уникальные дальневосточные сувениры и поделки. Он, пользуясь случаем, отправил родителям в Москву открытку с видами реки Гур. Желающие могут присоединиться к акции #МыВместе и поддержать военнослужащих, участвующих в СВО.