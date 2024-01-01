Первым родившимся в Приморском крае в 2024 году стал мальчик

Первым ребенком, родившимся в Приморье в 2024 году, стал мальчик. Он увидел свет в Лесозаводске почти сразу после ударов кремлевских курантов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Первый в этом году гражданин России огласил своими криками родильный зал в городской больнице приморского Лесозаводске в 00:08 местного времени. Мальчик весит 3550 граммов. Он стал третьим ребенком в семье.
«Роды прошли легко. Мама и малыш чувствуют себя хорошо», — сообщили врачи Лесозаводской больницы.
По информации Приморскстата, с января по конец октября ушедшего 2023 года в Приморье родился 13291 ребенок.