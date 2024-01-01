Врач назвала максимальный срок безопасного хранения салатов

«Надо знать, что такие блюда относятся к скоропортящимся: в блюде могут смешиваться продукты с разными сроками хранения, а жировая заправка является питательной средой для размножения микроорганизмов, продуцирующих токсины. В связи с чем можно получить пищевое отравление как при несоблюдении санитарных норм во время приготовления, так и сроков хранения блюда. В группе риска лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — предостерегла Заикина.