Индия запустила в космос спутник для изучения черных дыр

Аппарат изучал грунт и рельеф Луны, искал следы тектонической активности. В августе он передал данные о том, что температура на поверхности спутника составила 70 градусов по Цельсию, в то время как ученые считали, что она может быть от 20 до 30 градусов. ISRO тогда отметила, что эта информация меняет представления о Южном полюсе Луны. В ходе миссии «Прагьян» также обнаружил там следы серы, кислорода, а также металлов, в том числе железа, титана и хрома.