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Опубликован прогноз погоды на первую неделю 2024 года в Новосибирске

В Новосибирске в течение первой недели нового года не будет морозов.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 80% 757 мм рт. ст. +5°
Источник: Сиб.фм

Первая неделя 2024 года будет холодной для жителей Новосибирска. До вторника температура не опустится ниже −1 градуса, однако с середины недели ожидается ухудшение погоды. Днем среды термометры покажут −16 градусов, а ночью −20 градусов.

В четверг стоит ожидать еще большего похолодания: дневная температура составит −19 градусов, а вечером опустится до −16 градусов. Однако к пятнице погода снова немного потеплеет, днем будет −6 градусов, а ночью −5 градусов.

Такая же тенденция сохранится и в субботу. В воскресенье, в Рождество, ожидается небольшое похолодание: температура составит −10 градусов днем и −9 градусов ночью.

Напомним, в Новосибирске семья чуть не замерзла на трассе из-за сломанной машины.