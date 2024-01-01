Опубликован прогноз погоды на первую неделю 2024 года в Новосибирске

Первая неделя 2024 года будет холодной для жителей Новосибирска. До вторника температура не опустится ниже −1 градуса, однако с середины недели ожидается ухудшение погоды. Днем среды термометры покажут −16 градусов, а ночью −20 градусов.
В четверг стоит ожидать еще большего похолодания: дневная температура составит −19 градусов, а вечером опустится до −16 градусов. Однако к пятнице погода снова немного потеплеет, днем будет −6 градусов, а ночью −5 градусов.
Такая же тенденция сохранится и в субботу. В воскресенье, в Рождество, ожидается небольшое похолодание: температура составит −10 градусов днем и −9 градусов ночью.
Напомним, в Новосибирске семья чуть не замерзла на трассе из-за сломанной машины.