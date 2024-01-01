Какие новогодние мероприятия пройдут в Краснодаре 2 января — афиша праздников

В Краснодаре в новогодние праздники пройдут концерты (12+), ярмарки (12+), танцевальные вечеринки (12+) и карнавалы (12+). О том, какие мероприятия пройдут в кубанской столице 2 января — рассказывает ИА KrasnodarMedia.
Программа праздничных мероприятий на 2 января 2023 года:
С 10.00 по 22.00 — Рождественская ярмарка (6+). Площадь им. А. С. Пушкина;
12.00, 13.00, 15.00 — развлекательная программа (16+), мастер-класс (6+) и танцевальный вечер (18+) для пожилых людей. Городской Сад;
12.00, 14.00 — игровая программа (6+) и мастер-класс (6+). Солнечный Остров;
12.00 — «Всей семьей в любимый парк!» — фестиваль новогодних карнавалов (6+). Народное гуляние (6+) с конкурсами (6+), выступлением молодежных коллективов (12+), выставка дизайнерских изделий (6+), квест «В поисках Деда Мороза» (6+), карнавальное шествие (6+), танцевальный флешмоб (6+), сувениры и подарки. Чистяковская Роща;
Со 2 января по 8 января в 15.00 — «Приглашение к танцу!» — танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста (18+). Городской Сад.