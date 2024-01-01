Жителей Воронежа потревожили взрывы от салютов

Всю новогоднюю ночь областной центр озаряли фейерверки и салюты, и это несмотря на то, что оперштаб Воронежской области запретил пользоваться пиротехникой в местах массового скопления. Правда, на все праздничные мероприятия на территории региона ввели ограничения. Скорее всего, воронежцы решили, что «нет скопления людей, нет запрета».
Напомним, что 31 декабря 2023 года в 11:50 Губернатор Воронежской области сообщил о том, что в знак солидарности с соседней Белгородской областью в нашем регионе отменяются праздничные программы, включая торжественное открытие ёлки на площади Ленина.
— Наши соседи мужественно справляются с последствиями террористического удара со стороны Украины 30 декабря. В Белгороде множество раненных и погибших, среди них дети. Вновь приношу глубокие соболезнования семьям, которые затронула эта трагедия. Вместе с коллегами из оперштаба приняли решение в знак солидарности с соседям отказаться в эти дни от праздничных мероприятий по всей области, написал в своем телеграм-канале глава Воронежской области.
Жители Воронежа, однако, решили провести праздничную ночь по всем шумным канонам. Во всех уголках города звучали взрывы от петард и фейерверков. Горожане написали в соцсетях:
— Думала, что в новогоднюю ночь после запрета будет более-менее спокойно. На душе и так постоянная тревога после белгородских событий, а тут под окнами просто «поле боя» устроили со взрывами и шумом.
— Очень жаль, что земляки не восприняли запрет на запуск фейерверков. У меня сестра живет в Белгороде и теперь знает, что такое настоящие атаки и взрывы. Воронежские весельчаки не прочувствовали боль соседнего региона. Пусть будет мир, но сопереживания еще никому в этой жизни не помешали.
— Праздничного настроения не было, потому что страшно было от постоянных взрывов. Это не новогодняя радостная ночь, а ночь от постоянных вздрагиваний. У нас даже собака встретила Новый год с дрожью под диваном.