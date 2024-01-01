Жителей Воронежа потревожили взрывы от салютов

— Очень жаль, что земляки не восприняли запрет на запуск фейерверков. У меня сестра живет в Белгороде и теперь знает, что такое настоящие атаки и взрывы. Воронежские весельчаки не прочувствовали боль соседнего региона. Пусть будет мир, но сопереживания еще никому в этой жизни не помешали.