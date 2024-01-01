Маршрут автобуса Т‑238 продлен до Кузнечихи‑2

Маршрут Т-238, который ранее ходил до ул. Русской, с 31 декабря продлен до разворотной площадки на ул. Рокоссовского. В Кузнечиху автобус ходит из ЖК «Анкудиновский парк» по новому проспекту Героев Донбасса с выходом на ул. Академика Сахарова, далее — на ул. Ванеева и ул. Маршала Рокоссовского.