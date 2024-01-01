Маршрут автобуса Т‑238 продлен до Кузнечихи‑2

Маршрут Т-238, который ранее ходил до ул. Русской, с 31 декабря продлен до разворотной площадки на ул. Рокоссовского. В Кузнечиху автобус ходит из ЖК «Анкудиновский парк» по новому проспекту Героев Донбасса с выходом на ул. Академика Сахарова, далее — на ул. Ванеева и ул. Маршала Рокоссовского.
Промежуточные остановки: Ипподром, Микрорайон Щербинки-2, Музей академика Сахарова, Улица Лебедева, Площадь Жукова, Торговый центр, Улица Кащенко, Автозаправочная станция, Завод «Труд», Молококомбинат, Деревня Мордвинцево, Сады 40 лет, Анкудиновка, Федяково, Мега, Мега / ИКЕА, Переезд, Ржавка, Утечино, По требованию, ЖК «Анкудиновский парк», Сбербанк, Деревня Кузнечиха, Улица Рокоссовского, Аллея Памяти и Славы, Улица Штеменко.
Планируется, что на маршруте будут работать шесть автобусов. На новом участке от ЖК «Анкудиновский парк» до Кузнечихи действует городской тариф. Также на маршруте сохраняются все виды льгот.