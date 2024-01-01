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Маршрут автобуса Т‑238 продлен до Кузнечихи‑2

С 31 декабря 2023 года маршрут автобуса Т-238 «Щербинки — ЖК “Анкудиновский парк” продлен до микрорайона Кузнечиха-2, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Маршрут продлен в рамках исполнения поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина об улучшении транспортной доступности ЖК “Анкудиновский парк”.
Источник: Нижегородская правда

Маршрут Т-238, который ранее ходил до ул. Русской, с 31 декабря продлен до разворотной площадки на ул. Рокоссовского. В Кузнечиху автобус ходит из ЖК «Анкудиновский парк» по новому проспекту Героев Донбасса с выходом на ул. Академика Сахарова, далее — на ул. Ванеева и ул. Маршала Рокоссовского.

Промежуточные остановки: Ипподром, Микрорайон Щербинки-2, Музей академика Сахарова, Улица Лебедева, Площадь Жукова, Торговый центр, Улица Кащенко, Автозаправочная станция, Завод «Труд», Молококомбинат, Деревня Мордвинцево, Сады 40 лет, Анкудиновка, Федяково, Мега, Мега / ИКЕА, Переезд, Ржавка, Утечино, По требованию, ЖК «Анкудиновский парк», Сбербанк, Деревня Кузнечиха, Улица Рокоссовского, Аллея Памяти и Славы, Улица Штеменко.

Планируется, что на маршруте будут работать шесть автобусов. На новом участке от ЖК «Анкудиновский парк» до Кузнечихи действует городской тариф. Также на маршруте сохраняются все виды льгот.