В Минздраве рассказали, как выжить тем, кто всё-таки «перебрал»

— Шипучий да и любой алкоголь с жирной пищей — страшный тандем, который заставляет страдать утром. Поступление в организм чрезмерного количества жиров, белков и углеводов может повысить кишечное давление, что может спровоцировать острый панкреатит, — пояснили в Минздраве. — Поэтому чем больше алкоголя — тем легче должна быть закуска.
Попав в организм человека, спирт расщепляется и превращается в ацетальдегид, а затем распадается до уксусной кислоты. За это время ацетальдегид успевает отравить организм — это и является основной причиной плохого самочувствия. Поэтому лучшее средство от похмелья, уверены в Минздраве, — не пить алкоголь вообще.
Так как выжить, если всё-таки «перебрал»?
— Первое, что нужно сделать, — вернуть телу потерянную воду, — советуют в Минздраве. — В этом помогут растворы для регидратации (лучше аптечные), рассол, куриный бульон и минеральная вода. А с головной болью помогут справиться анальгетики и покой.
Ранее в региональном Минздраве перечислили опасности употребления алкоголя в новогодние праздники.
А чтобы такой проблемы не возникало, лучше перейти на безопасные напитки.