В Минздраве рассказали, как выжить тем, кто всё-таки «перебрал»

— Шипучий да и любой алкоголь с жирной пищей — страшный тандем, который заставляет страдать утром. Поступление в организм чрезмерного количества жиров, белков и углеводов может повысить кишечное давление, что может спровоцировать острый панкреатит, — пояснили в Минздраве. — Поэтому чем больше алкоголя — тем легче должна быть закуска.