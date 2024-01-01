Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Минздраве рассказали, как выжить тем, кто всё-таки «перебрал»

В Министерстве здравоохранения рассказали жителям Челябинской области, почему развивается похмелье и как выжить тем, кто всё-таки «перебрал» в новогоднюю ночь и не только.
Источник: Pchela.News

— Шипучий да и любой алкоголь с жирной пищей — страшный тандем, который заставляет страдать утром. Поступление в организм чрезмерного количества жиров, белков и углеводов может повысить кишечное давление, что может спровоцировать острый панкреатит, — пояснили в Минздраве. — Поэтому чем больше алкоголя — тем легче должна быть закуска.

Попав в организм человека, спирт расщепляется и превращается в ацетальдегид, а затем распадается до уксусной кислоты. За это время ацетальдегид успевает отравить организм — это и является основной причиной плохого самочувствия. Поэтому лучшее средство от похмелья, уверены в Минздраве, — не пить алкоголь вообще.

Так как выжить, если всё-таки «перебрал»?

— Первое, что нужно сделать, — вернуть телу потерянную воду, — советуют в Минздраве. — В этом помогут растворы для регидратации (лучше аптечные), рассол, куриный бульон и минеральная вода. А с головной болью помогут справиться анальгетики и покой.

Ранее в региональном Минздраве перечислили опасности употребления алкоголя в новогодние праздники.

А чтобы такой проблемы не возникало, лучше перейти на безопасные напитки.

здоровье