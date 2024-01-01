Более тысячи кемеровчан поучаствовали в «Забеге обещаний»

Сегодня, 1 января, в 12:00 стартовал десятый, юбилейный, «Забег обещаний» в Олимпийском парке Кемерова. В этом году он объединил более тысячи кемеровчан. Среди участников оказались директор «Регионального центра спортивных сооружений» Владислав Нефёдов, президент Федерации триатлона Кузбасса Николай Ярощук, лыжник, заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных, а ещё: Дед Мороз, Снегурочка и даже собака породы самоед, которая пообещала меньше лаять в Новом году. В традиционном марафоне «Забег обещаний» кемеровчане не просто бегут — на свои номера они пишут обещания, которые дают себе на новый год.