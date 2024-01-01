Воронежцам напомнили, кому и как заплатят за работу в новогодние праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила воронежцам, что если приходится работать в январские праздничные дни, то оплата должна быть соответствующая. В пресс-службе ведомства указали, что Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе с 1 по 8 января:
- работникам, получающим оклад, — не менее чем в двойном размере;
- для сдельщиков — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- для работников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки.
В ведомстве напомнили, что по желанию сотрудника за работу в нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Сообщить о нарушении трудовых прав можно в Государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».
Ранее РИА «Воронеж» писало, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ наличие праздничных дней не влияет на заработную плату работников, которым установлен оклад. Однако если у сотрудника часовая тарифная ставка или сдельная оплата, то общая сумма за месяц может измениться. Кроме того, январь является самым невыгодным месяцем для отпуска, так как в нем мало рабочих дней.
Согласно производственному календарю, в 2024 году воронежцев ждут 248 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. У жителей региона будет одна двухдневная рабочая неделя.