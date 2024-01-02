В Хабаровске прошел Забег обещаний 2024

Вот уже восьмой раз подряд любители взять на себя дополнительный груз ответственности утром 1 января собираются на набережной Амура и преодолевают дистанцию, длинная которой зависит от года.
В этом году — 2024 метра. Это от Семейного катка, до памятника маршалу Василевскому у Северных ворот парка и обратно. Можно бежать, можно идти, можно ехать на самокате или санках, или колясках (для самых маленьких). Главное преодолеть дистанцию. Яркие костюмы и хорошее настроение — приветствуются и всячески поощряются.
«Бег — это самый доступный и всесезонный вид спорта. Заниматься им можно всей семьей. Если вы давно хотели присоединиться к любителям бега, то сейчас самое время. Ведь если начать заниматься в понедельник, в первый день нового года, то это станет самым серьезным увлечением на весь год», — отметил Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.
Единственное условие перед забегом надо зарегистрироваться, получить бланк и написать на нем свое обещание. Подразумевается, что потом его придется выполнять. Участники обещают разное — кто хорошо учиться, кто хорошо кушать, а кто дарить окружающим хорошее настроение. Есть и конкретные обеты и как утверждают аксакалы забега — даже самые, казалось, невыполнимые все равно исполняются.
В этот раз по набережной стадиона имени Ленина пробежались более 500 человек. В планах организаторов сначала довести число бегунов-обещальщиков до числа равного году, а затем и до нескольких десятков тысяч.