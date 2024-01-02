В Хабаровске прошел Забег обещаний 2024

«Бег — это самый доступный и всесезонный вид спорта. Заниматься им можно всей семьей. Если вы давно хотели присоединиться к любителям бега, то сейчас самое время. Ведь если начать заниматься в понедельник, в первый день нового года, то это станет самым серьезным увлечением на весь год», — отметил Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.