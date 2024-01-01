Нижегородцам дали рекомендации по здоровому питанию на новогодние праздники

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая дала рекомендации по здоровому питанию и физической активности на период новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.



По подсчетам специалистов, в среднем человек прибавляет в весе до трех килограмм за новогодние праздники. После обильного праздничного застолья следует отдавать предпочтение растительной пище, особенно фруктам и овощам, которые содержат полезную клетчатку. Также следует пить больше воды. В гостях лучше следовать правилу одной тарелки — попробовать можно всё, но понемногу.



Наталья Савицкая подчеркивает, что в период новогодних каникул нижегородцы часто обращаются за помощью медиков из-за последствий отравления продуктами или алкоголем, а также заболеваниями кишечного тракта, например, острым гастритом, панкреатитом, холециститом. Также могут осложняться практически любые хронические заболевания.



Также главврач напомнила о важности отдыха на открытом воздухе в период праздников. Физическая активность позволяет повысить уровень эндорфинов и нейротрансмиттеров хорошего самочувствия, например, серотонина.



Напомним, портал «Живем в Нижнем» рассчитал индексы популярных новогодних салатов.