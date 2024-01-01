Как Петербург отметил новогоднюю ночь. Посмотрите фоторепортаж

Гуляющих проверяли в несколько этапов: сначала у Гостиного двора без рамок, потом с рамками, потом на дальних подходах к Дворцовой и, наконец, перед самой Дворцовой. Впрочем, проверяли вполне лояльно: так, несмотря на запрет проноса стекла, подарок с банкой варенья корреспонденту «Фонтанки» оставить разрешили безо всяких уговоров.