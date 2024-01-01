В Башкирии проходит новогодний «Забег обещаний»

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В столице региона акция стартовала одновременно на пяти площадках: Гостином дворе, площади Ленина, парках «Кашкадан» и Лесоводов, а также перед ТЦ «Мега».
Участники соревнуются не на время или скорость, а ради исполнения своих желаний, ставя цель перед пересечением беговой черты.
«Мы проводим эту акцию уже в 9-й раз и с каждым годом количество любителей спорта растет! В этом году зарегистрировалось 1770 человек! Вручили именные подарки самому юному участнику (2 месяца) и самой возрастной культуристке (83 года)», — прокомментировал вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.
Подробнее смотрите в фоторепортаже ИА «Башинформ».
Напомним, с 1 января в Башкирии началась декада спорта и здоровья.