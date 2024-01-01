В Башкирии проходит новогодний «Забег обещаний»

«Мы проводим эту акцию уже в 9-й раз и с каждым годом количество любителей спорта растет! В этом году зарегистрировалось 1770 человек! Вручили именные подарки самому юному участнику (2 месяца) и самой возрастной культуристке (83 года)», — прокомментировал вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.