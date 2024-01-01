Первой в 2024 году в Свердловской области родилась девочка

К экипажу ДПС в составе капитанов полиции Михаила Лопатина и Александра Михина, а также старшего лейтенанта Александра Иркабаева на улице Академика Бардина обратился муж рожающей. Он повез ее в больницу, так как у нее началась роды, но боялся, что не успеет из-за пробок, и женщина родит в машине.