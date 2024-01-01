Первой в 2024 году в Свердловской области родилась девочка

Ее рост 51 сантиметр, а вес 3080 грамм. Она появилась на свет в 00:37 в Екатеринбургском перинатальном центре.
Вторым стал мальчик с таким же ростом и весом, как и девочка. Он появился на свет спустя 2 часа в Областном перинатальном центре.
Всего с 00:00 до 6:00 в Свердловской области родилось 13 детей: семь мальчиков и шесть девочек.
«Роды под бой курантов для специалистов системы здравоохранения являются обычным рабочим процессом: пока весь мир замирает в ожидании прихода нового жизненного цикла, врачи медицинских учреждений не прекращают трудиться ни на минуту», — отмечают в Департаменте информационной политики региона.
«МК-Урал» ранее писал, что сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу помогли оперативно доехать до роддома женщине, у которой начались роды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
К экипажу ДПС в составе капитанов полиции Михаила Лопатина и Александра Михина, а также старшего лейтенанта Александра Иркабаева на улице Академика Бардина обратился муж рожающей. Он повез ее в больницу, так как у нее началась роды, но боялся, что не успеет из-за пробок, и женщина родит в машине.