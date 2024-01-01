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В Воронеже на маршрут № 3 вышли новые автобусы

В первый день нового года на дорожной линии Воронежа появились новые автобусы большого класса. Они выехали на маршрут № 3, следующего от остановки «Улица Чапаева» до «Московского проспекта».

Об этом 1 января сообщили в местном телеграм-канале «Транспортный блог».

— Работа по увеличению класса автобусов, обслуживающих городские маршруты, в 2024 году будет продолжаться, — уточнили в администрации Воронежа.