В Воронеже на маршрут № 3 вышли новые автобусы

Об этом 1 января сообщили в местном телеграм-канале «Транспортный блог».
— Работа по увеличению класса автобусов, обслуживающих городские маршруты, в 2024 году будет продолжаться, — уточнили в администрации Воронежа.
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Об этом 1 января сообщили в местном телеграм-канале «Транспортный блог».
— Работа по увеличению класса автобусов, обслуживающих городские маршруты, в 2024 году будет продолжаться, — уточнили в администрации Воронежа.