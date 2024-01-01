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В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Источник: РИА "Новости"

«В новогоднюю ночь крымчан стало больше: в республике родились семь детей, из них пять мальчиков и две девочки. Поздравляю всех мам и пап с новорожденными! Это огромное счастье», — написал он в своем ТГ-канале.

Аксенов подчеркнул, что наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. И это отражает ключевой приоритет государственной политики.

«На реализацию мер поддержки семей c детьми в прошедшем году было выделено 8,3 миллиарда рублей. Важным итогом года стало обеспечение 100% доступности дошкольного образования. Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО», — отметил глава республики.

Однако одних только финансовых и материальных мер недостаточно для преодоления современных демографических вызовов, подчеркнул он. Важно сохранять семейные ценности и традиции и прививать их детям.