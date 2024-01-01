С 1 января 2024 года подорожала парковка у кемеровского аэропорта

Пресс-служба кемеровского аэропорта сообщила, что с 1 января 2024 года парковка возле аэровокзала подорожает. Теперь бесплатно остановиться у здания можно всего на 15 минут. Кроме того, для использования парковочного места до одного часа потребуется заплатить 300 рублей, за каждый следующий час — по 100 рублей. Если вы хотите оставить машину на парковке от четырёх часов до суток, то придётся выложить уже 700 рублей. Кроме того, аэропорт позволяет оплатить и длительную парковку. До семи дней стоянка будет стоить по 300 рублей в день, дольше — по 250 рублей в день.