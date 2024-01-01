Праздничный гусь, пельмени и теплые страны: как встретили Новый год 2024 знаменитости из Башкирии

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева вместе со своим супругом в этом году предпочли встречать Новый год в кругу семьи. Гимнастка поделилась видео, как они вместе со старшим и младшим поколением готовят стол, а после все вместе провожают 2023 год. Павел Воля также отметил, что Утяшева едва поправилась после простуды. В программе празднования в этом году были Снегурочка с Дедушкой Морозом для детишек и задушевные разговоры для взрослых.