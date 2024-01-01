Праздничный гусь, пельмени и теплые страны: как встретили Новый год 2024 знаменитости из Башкирии

Вот и наступило 1 января. Жители Башкирии все вместе проводили 2023 год. Некоторые встретили 2024 год в семейном кругу, кто-то праздновал в путешествии, кто-то работал, а кто-то был вместе с друзьями. Башкирские знаменитости также не отставали от земляков. О том, как они отметили Новый год, — в материале «Комсомолки».
Гульназ Асаева
Гульназ Асаева предпочла встречать Новый год в кругу семьи, в Батырово. Певица показала новогодний стол с салатами и закусками. А после поделилась душевным видео того, как поет ее нэнэй. Асаева записала поздравление своим поклонникам, пожелав им счастья в наступившем году.
Радий Юльякшин
Известный татарский и башкирский исполнитель, которого мы также знаем под псевдонимом Элвин Грей, отмечал Новый год за пределами страны в компании своей супруги Инзили. Семейная чета отправилась на празднование в Таиланд. Когда пробили куранты, звездная пара поделилась видео с новогодним фейерверком.
Радий Юльякшин был со своей супругой в Таиланде Рустам Набиев
Известный башкирский блогер рассказал, что в последний день перед Новым годом он потренировался в зале, а после провел время со своей семьей. К нему и его супруге приехали родители. Все вместе с шутками и песнями они лепили пельмени, готовили салаты и накрывали стол.
Рустам Набиев с близкими лепили пельмени Гузель Уразова
Уразова тоже провела Новый год в кругу семьи. Она показала, как к ее детям приходил с поздравлениями Дед Мороз. Во время визита ее сын рассказал стих, после начались традиционные приготовления. Главным украшением стола стал приготовленный ею гусь. После певица призналась, что остальные блюда были поставлены службой кейтеринга.
Уразова встретила Новый год за семейным столом Ляйсян Утяшева
Известная телеведущая Ляйсан Утяшева вместе со своим супругом в этом году предпочли встречать Новый год в кругу семьи. Гимнастка поделилась видео, как они вместе со старшим и младшим поколением готовят стол, а после все вместе провожают 2023 год. Павел Воля также отметил, что Утяшева едва поправилась после простуды. В программе празднования в этом году были Снегурочка с Дедушкой Морозом для детишек и задушевные разговоры для взрослых.