Штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах страны

Второго января днем на западе и севере области Жетысу ожидается ветер юго-западный 15−20, временами с порывами 25 м/с.
На большей части Костанайской области, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный порывы 15−20, ночью на востоке области 23−28 м/с. В городе Костанай и Павлодар ночью ожидаются метель, гололед, туман.
В области Улытау и в Карагандинской области ветер будет менее интенсивным 15−20 м/с, в остальном аналогичная картина: метель, гололе и туман на юге области.
На юге страны — в Туркестанской и Жамбыльской областях, а также на западе — в Атырауской и Мангистауской областях ожидается туман, порывы ветра до 15−20 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской области будет метель, на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 15−20 м/с.