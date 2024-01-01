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Новогодние фейерверки в Сочи сняли с высоты птичьего полета

В новогоднюю ночь небо над Сочи озарили сотни фейерверков. Видео празднования Нового года на курорте разместили местные паблики.

Праздничные салюты запускали практически на каждой улице, несмотря на то, что мэр Сочи объявил об отказе городских властей от традиционных праздничных салютов. В начале декабря в городе стартовала новогодняя акция «Не стреляй вхолостую. Поддержи бойцов!». Руководителям курортных комплексов и жителям Сочи было рекомендовано воздержаться от запуска фейерверков, «не бросать деньги на ветер», а присоединиться к благотворительным мероприятиям в пользу участников специальной военной операции.

Наталья Решетняк.

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