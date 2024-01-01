Новогодние фейерверки в Сочи сняли с высоты птичьего полета

Праздничные салюты запускали практически на каждой улице, несмотря на то, что мэр Сочи объявил об отказе городских властей от традиционных праздничных салютов. В начале декабря в городе стартовала новогодняя акция «Не стреляй вхолостую. Поддержи бойцов!». Руководителям курортных комплексов и жителям Сочи было рекомендовано воздержаться от запуска фейерверков, «не бросать деньги на ветер», а присоединиться к благотворительным мероприятиям в пользу участников специальной военной операции.