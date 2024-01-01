Воронежскую область накроет 20-градусный мороз

В ночь на четверг, 4 января, в Воронежской области ожидаются сильные морозы. Температура воздуха составит −15 … −20 градусов. В отдельных районах возможен небольшой снег. Днем термометры покажут −13 … −18 градусов, а на юге области — −5 … −10 градусов. Погоду в области будет определять северная периферия атлантических циклонов. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья столбики термометров в ночное время опустятся до −18 … −20 градусов. Временами будет идти небольшой снег. В светлое время суток температура воздуха составит −15 … −17 градусов. Ожидается восточный ветер, 8−13 м/сек.