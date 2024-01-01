Первым ребенком 2024 года в Самарской области стала девочка

Как сообщили медики роддома СГКБ № 2 имени Н. А. Семашко, в новогоднюю ночь врачи приняли роды у жительницы город Варвары. Она родила девочку 1 января 2024 года в 0:05. Вес ребенка 3850 г, рост — 56 см. Счастливая мама поблагодарила врачей и разрешила сфотографировать новорожденную дочь. Сотрудники роддома преподнесли малышке подарок с необходимыми вещами и веселой новогодней шапочкой.