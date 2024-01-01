Первый этап Восточного обхода Новосибирска завершат в 2024 году

В ведомстве отметили, что в октябре на Восточном обходе открыли движение по путепроводу, соединяющего село Новолуговое и поселок Ремесленный, протяженность которого 85 метров. При этом расстояние между вышеназванными населенными пунктами сократилось почти на полтора километра.