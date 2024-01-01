Первый этап Восточного обхода Новосибирска завершат в 2024 году

В частности будет продолжено строительство Восточного обхода Новосибирска.
Специалисты АО «Новосибирскавтодор» в 2023 году проложили основную дорогу Восточного обхода Новосибирска на протяжении 10,7 километра. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
В ведомстве отметили, что в октябре на Восточном обходе открыли движение по путепроводу, соединяющего село Новолуговое и поселок Ремесленный, протяженность которого 85 метров. При этом расстояние между вышеназванными населенными пунктами сократилось почти на полтора километра.
В наступившем году трасса «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» будет доведена до Академгородка и Кольцово. Строители постепенно продвигаются к развязке, которая расположена на пересечении с автодорогой, соединяющая Академгородок и рабочий поселок Кольцово.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказал о планах по разработке проекта Южного транзита.