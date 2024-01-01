Ушёл из жизни бывший гендиректор «Атыраубалыка» Кайыржан Алиев

С 1967 по 1971 годы занимал должность директор Чертомбайского (Шортанбайского) рыбозавода. В то время это одно из крупнейших рыбных производств по Каспийскому региону, в состав которого входили рыбозавод им. Буденного, находящийся в г. Астрахани, три плавучие морские рыбоморозильные базы, восемь крупных рыбпунктов, расположенные в устье рек Кигач и Шароновка.